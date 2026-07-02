Quina acumula e prêmio vai a R$ 3,5 milhões
Veja os números sorteados
A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (01), o concurso 7054, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 02-11-34-63-68.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (02), é de R$ 3,5 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 29 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.933,90.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2062 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 133,05.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 56159 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,88.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.