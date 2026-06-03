Quina acumula e prêmio vai a R$ 18 milhões

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A Quina realizou mais uma edição nesta terça (02), o concurso 7041, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 25, 28, 49, 56, 75.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (03), é de R$ 18 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 89 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7.242,46.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5209 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 117,85.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 127233 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,82.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.