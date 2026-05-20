Quina acumula e prêmio vai a R$ 13,5 milhões; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição nesta terça (19), o concurso 7029, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 13, 14, 17, 20, 59.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (20), é de R$ 13,5 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 89 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6.174,91.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 6442 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 81,24.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 142164 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,68.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.