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Quina acumula e prêmio vai a R$ 13,5 milhões; veja os números

Os sorteios são realizados de segunda a sábado

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 07:57:39 Editado em 20.05.2026, 07:57:36
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Quina acumula e prêmio vai a R$ 13,5 milhões; veja os números
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Arquivo/TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta terça (19), o concurso 7029, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 13, 14, 17, 20, 59.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (20), é de R$ 13,5 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (20) em Apucarana

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 89 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6.174,91.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 6442 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 81,24.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 142164 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,68.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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apostas concursos de loteria Premiação quina resultados sorteios
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