Quina acumula e prêmio vai a R$ 13,5 milhões; veja os números
Os sorteios são realizados de segunda a sábado
A Quina realizou mais uma edição nesta terça (19), o concurso 7029, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 13, 14, 17, 20, 59.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (20), é de R$ 13,5 milhões.
📰 LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (20) em Apucarana
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 89 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6.174,91.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 6442 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 81,24.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 142164 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,68.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.