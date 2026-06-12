Quina acumula e prêmio vai a R$ 13 milhões
Confira os números sorteados
A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (11), o concurso 7048, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 09,25,34,56,70.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (12), é de R$ 13 milhões.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 64 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.073,10.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4985 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 110,93.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 124494 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,44.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.