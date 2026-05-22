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LOTERIAS CAIXA

Quina acumula e prêmio vai a R$ 1,3 milhão

O próximo sorteio será na sexta (22)

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 08:47:22 Editado em 22.05.2026, 08:47:20
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Quina acumula e prêmio vai a R$ 1,3 milhão
Autor Os sorteios são realizados de segunda à sábado - Foto: Arquivo/TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (21), o concurso 7031, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 03, 12, 40, 56, 70.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (22), é de R$ 1,3 milhão.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 23 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.881,98.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 1929 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 123,57.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 49299 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,83.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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