Quina acumula e prêmio vai a R$ 12 milhões

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A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (28), o concurso 7037, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 09, 26, 42, 55, 66.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (29), é de R$ 12 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 51 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.969,54.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4473 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 108,25.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 110445 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,38.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.