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LOTERIAS CAIXA

Quina acumula e prêmio vai a R$ 11,5 milhões

Próximo concurso ocorre na quinta (11)

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 08:18:08 Editado em 11.06.2026, 08:18:02
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Quina acumula e prêmio vai a R$ 11,5 milhões
Autor Os sorteios são realizados de segunda a sábado - Foto: Arquivo TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (10), o concurso 7047, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 06, 11, 26, 50, 61.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (11), é de R$ 11,5 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 53 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.729,20.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4804 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 112,73.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 115486 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,68.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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apostas loterias prêmios quina resultados sorteios
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