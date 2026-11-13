Quina acumula e prêmio vai a R$ 11 milhões; veja os números
Os sorteios são realizados de segunda a sábado
A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (12), o concurso 7166, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 19, 31, 61, 67, 69. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (13), é de R$ 11 milhões.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 24 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 18.489,25.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2890 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 146,23.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 79081 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,34.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.