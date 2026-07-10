Quina acumula e prêmio vai a R$ 11 milhões
Confira os números sorteados e a data do próximo sorteio
A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (09), o concurso 7061, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 19, 49, 59, 60, 71.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (10), é de R$ 11 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 32 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.476,03.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2909 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 141,18.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 80971 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,07.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.