Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (19), é de R$ 1,1 milhão

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (18), o concurso 7171, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 13, 16, 25, 28, 57. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (19), é de R$ 1,1 milhão.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 56 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.850,86.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2857 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 71,88.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 58621 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,50.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.