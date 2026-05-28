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LOTERIAS

Quina acumula e prêmio vai a R$ 10,5 milhões

Confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 08:58:36 Editado em 28.05.2026, 08:58:32
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Quina acumula e prêmio vai a R$ 10,5 milhões
Autor Os sorteios são realizados de segunda a sábado - Foto: Arquivo TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (27), o concurso 7036, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 15-42-63-66-77.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (28), é de R$ 10,5 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 33 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.646,71.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3181 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 134,83.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 80690 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,31.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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apostas ganhadoras concurso de loteria prêmio acumulado quina resultados de loteria Sorteios de Loteria
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