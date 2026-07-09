Quina acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões

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Confira os números sorteados e a data do próximo sorteio

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (08), o concurso 7060, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 02, 19, 27, 38, 69.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (09), é de R$ 10 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 56 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8.737,59.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4756 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 97,98.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 114304 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,07.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.