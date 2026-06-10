Quina acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões
Confira os números sorteados e o próximo sorteio
A Quina realizou mais uma edição nesta terça (09), o concurso 7046, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 02-12-37-68-76.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (10), é de R$ 10 milhões.
- leia mais: Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (10)
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 40 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.162,76.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3493 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 143,55.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 98929 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,06.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.