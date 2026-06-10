Quina acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta terça (09), o concurso 7046, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 02-12-37-68-76.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (10), é de R$ 10 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (10)



Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 40 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.162,76.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3493 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 143,55.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 98929 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,06.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.