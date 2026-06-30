Quina acumula e prêmio vai a R$ 1 milhão
Veja os números sorteados
A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (29), o concurso 7052, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 09-55-63-65-80.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (30), é de R$ 1 milhão.
- leia mais: Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 23 milhões nesta terça-feira
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 14 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 12.179,75.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 1133 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 143,33.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 31294 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,18.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.