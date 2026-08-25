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CONCURSO 7100

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 2 milhões nesta terça-feira

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7100; 22 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 11,5 mil cada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Quina acumula e prêmio sobe para R$ 2 milhões nesta terça-feira
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (24), o concurso 7100, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 27, 34, 36, 48, 76.

📰 LEIA MAIS: Lotofácil faz novos milionários com prêmio de R$ 1,9 milhão para cada

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 22 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.549,96.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 1931 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 125,32.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 49154 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,92.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (25), é de R$ 2 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.

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