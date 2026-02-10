Quina acumula e prêmio sobe para R$ 15 milhões nesta terça (10)
Houve 31 jogos vencedores com quatro acertos e cada um deles ganhou R$ 19.822.44
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas nesta segunda-feira (09) no concurso 6949 da Quina. Os números sorteados foram 21-51-60-67-73.
O próximo concurso será realizado nesta terça-feira (10), com prêmio estimado de R$ 15 milhões.
📰 LEIA MAIS: Dois sortudos acertam a Lotofácil 3609 e levam R$ 759 mil cada
Houve 31 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 19.822.44.
3.282 apostas acertaram três números e faturaram R$ 178,31 cada uma.
94.236 apostas com dois acertos levaram R$ 6,21.
Como participar do próximo sorteio da Quina?
Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio.
Quanto custa a aposta da Quina?
Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).
Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?
Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.
📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão
Como funciona o bolão oficial da Quina?
As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.