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Quina acumula e prêmio estimado vai a R$ 7,5 milhões para o sorteio desta segunda-feira (4)

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7015, realizado no último sábado (2); dezenas de jogadores levaram prêmios secundários

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 09:48:21 Editado em 03.05.2026, 09:48:16
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Quina acumula e prêmio estimado vai a R$ 7,5 milhões para o sorteio desta segunda-feira (4)
Autor O prêmio acumulou para o sorteio desta segunda-feira (4) - Foto: Reprodução

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7015 da Quina, sorteado no último sábado (2), e o prêmio principal acumulou. Com isso, a estimativa para o próximo sorteio, que será realizado nesta segunda-feira (4), saltou para R$ 7,5 milhões. Os números sorteados no fim de semana foram 04, 13, 52, 53 e 55, que valiam o montante exato de R$ 6.370.576,85.

📰 LEIA MAIS: Aposta do Paraná acerta as 15 dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 1 milhão

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Apesar de o prêmio máximo não ter saído, milhares de jogadores foram contemplados nas faixas secundárias do rateio. A quadra, destinada a quem acerta quatro números, registrou 88 apostas ganhadoras, sendo que cada uma delas faturou R$ 5.443,09. Outros 6.138 bilhetes garantiram três acertos e receberam o prêmio de R$ 74,32 cada. O concurso ainda premiou 128.967 apostas que assinalaram dois acertos, garantindo um retorno de R$ 3,53.

Para os interessados em tentar a sorte no próximo sorteio milionário, a dinâmica de jogo permite que o apostador marque de cinco a quinze números dentre os oitenta disponíveis no volante. Os prêmios são distribuídos de forma decrescente para os acertadores de duas, três, quatro ou cinco dezenas. A Quina conta com seis concursos semanais, realizados de segunda a sábado, sempre a partir das 20h, de acordo com o horário de Brasília.

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