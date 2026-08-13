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LOTERIAS

Quina acumula e prêmio chega a R$ 4,6 milhões; veja dezenas

Ninguém acertou os cinco números do concurso 7090; 39 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 8,6 mil cada

Escrito por Da Redação
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Quina acumula e prêmio chega a R$ 4,6 milhões; veja dezenas
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (12), o concurso 7090, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 05, 46, 62, 72, 78.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (13), é de R$ 4,6 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Lotofácil: aposta de MG leva prêmio de R$ 6,6 milhões sozinha

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 39 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8.655,45.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2204 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 145,86.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 59418 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,41.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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