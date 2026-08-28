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Quina acumula e prêmio chega a R$ 4,2 milhões nesta sexta-feira (28)

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7103; 21 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 14,8 mil cada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Quina acumula e prêmio chega a R$ 4,2 milhões nesta sexta-feira (28)
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00. - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (27), o concurso 7103, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 20, 25, 26, 59, 68.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (28), é de R$ 4,2 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Lotofácil premia quatro apostas com mais de R$ 846 mil para cada

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 21 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14.848,40.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2256 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 131,63.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 60350 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,92.

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