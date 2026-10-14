Quina acumula e prêmio chega a R$ 36 milhões nesta quarta-feira
Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 7141, sorteado nesta terça-feira (13)
A Quina realizou mais uma edição nesta terça (13), o concurso 7141, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 01, 18, 19, 33, 56.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (14), é de R$ 36 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 158 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5.156,30.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 10259 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 75,63.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 213343 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,63.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.