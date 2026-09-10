Quina acumula e prêmio chega a R$ 21,5 milhões nesta quinta-feira

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Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 7113, sorteado nesta quarta-feira (9)

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (09), o concurso 7113, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 01, 32, 57, 78, 80.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (10), é de R$ 21,5 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 82 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8.259,71.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5207 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 123,88.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 128106 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,03.

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Apostas

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A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.