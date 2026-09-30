Quina acumula e prêmio chega a R$ 13,5 milhões nesta quarta-feira

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 7130, sorteado nesta terça-feira (29)

A Quina realizou mais uma edição nesta terça (29), o concurso 7130, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 04, 16, 61, 69, 72.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (30), é de R$ 13,5 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Lotofácil 3792 premia três apostas com R$ 510 mil cada; confira

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 42 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.239,65.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3246 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 138,50.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 86245 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,21.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.