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LOTERIAS

Quina acumula e prêmio chega a R$ 13,5 milhões nesta quarta-feira

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 7130, sorteado nesta terça-feira (29)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Quina acumula e prêmio chega a R$ 13,5 milhões nesta quarta-feira
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta terça (29), o concurso 7130, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 04, 16, 61, 69, 72.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (30), é de R$ 13,5 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 42 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.239,65.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3246 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 138,50.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 86245 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,21.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.

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