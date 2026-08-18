Quina acumula e prêmio chega a R$ 12,5 milhões nesta terça-feira

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Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7094, sorteado nesta segunda-feira (17)

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (17), o concurso 7094, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 17, 24, 26, 42, 80.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 40 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.812,92.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4130 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 99,73.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 100381 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,10.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (18), é de R$ 12,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.