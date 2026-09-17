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LOTERIAS

Quina acumula e prêmio chega a R$ 1,2 milhão nesta quinta-feira

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 7119, sorteado nesta quarta-feira (16)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Quina acumula e prêmio chega a R$ 1,2 milhão nesta quinta-feira
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (16), o concurso 7119, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 19, 20, 24, 70, 77.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (17), é de R$ 1,2 milhão.

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📰 LEIA MAIS: Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 102 milhões nesta quinta

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 23 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.688,60.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 1821 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 116,54.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 48573 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,36.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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