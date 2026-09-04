Quina acumula e pode pagar R$ 15 milhões nesta sexta-feira (04)

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Concurso 7109 não teve ganhadores na faixa principal; 25 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 20,4 mil cada

A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (03), o concurso 7109, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 27, 30, 61, 66, 70.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (04), é de R$ 15 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 25 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 20.407,94.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2942 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 165,16.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 79955 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6,07.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.