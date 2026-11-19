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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (19), o concurso 7172, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 04, 11, 40, 45, 48.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 35 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7.534,97.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2334 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 107,61.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 57966 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,33.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (29), é de R$ 50 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.