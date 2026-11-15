Quina 7168 acumula e prêmio vai a R$ 13,5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição neste domingo (15), o concurso 7168, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 17, 20, 26, 28, 61.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 49 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.404,62.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4223 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 114,97.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 105629 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,59.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (16), é de R$ 13,5 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.