Quina 7167 acumula e prêmio vai a R$ 12,2 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta sexta (13), o concurso 7167, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 05, 09, 25, 39, 69.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 54 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.177,18.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5069 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 93,10.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 120944 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,90.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (15), é de R$ 12,2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.