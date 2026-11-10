Quina 7164 acumula e prêmio vai a R$ 9 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta terça (10), o concurso 7164, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 26, 30, 50, 62, 65.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 37 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.968,84.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2180 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 161,13.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 61224 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,73.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (11), é de R$ 9 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.