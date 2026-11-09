Quina 7163 acumula e prêmio vai a R$ 3,8 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (09), o concurso 7163, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 30, 47, 50, 55, 61.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 13 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 26.788,10.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 1861 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 178,21.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 54837 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6,04.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (10), é de R$ 3,8 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.