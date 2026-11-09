Quina 7163 acumula e prêmio vai a R$ 3,8 milhões; veja os números

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (09), o concurso 7163, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 30, 47, 50, 55, 61.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 13 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 26.788,10.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 1861 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 178,21.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 54837 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6,04.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (10), é de R$ 3,8 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.