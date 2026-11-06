Quina 7161 acumula e prêmio vai a R$ 2,1 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição nesta sexta (06), o concurso 7161, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 48, 53, 68, 71, 79.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 19 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 15.954,49.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 1670 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 172,87.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 45744 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6,31.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (08), é de R$ 2,1 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.