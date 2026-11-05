Quina 7160 acumula e prêmio vai a R$ 1,3 milhão; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (05), o concurso 7160, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 05, 18, 29, 33, 63.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 47 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5.375,62.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3299 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 72,93.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 67788 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,54.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (06), é de R$ 1,3 milhão.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.