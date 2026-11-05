Quina 7160 acumula e prêmio vai a R$ 1,3 milhão; veja os números

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (05), o concurso 7160, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 05, 18, 29, 33, 63.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 47 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5.375,62.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3299 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 72,93.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 67788 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,54.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (06), é de R$ 1,3 milhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.