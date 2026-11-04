Quina 7159: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 11,83 milhões.

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (04), o concurso 7159, e premiou apostadores com R$ 11,83 milhões para quem acertou 5 dezenas, que foram 20, 43, 51, 62, 69.

Entre os que acertaram as 5 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 11,83 milhões.

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Apostas premiadas com 5 dezenas:

Canal Eletrônico

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 31 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 15.628,16.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2664 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 173,19.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 74591 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6,18.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (05), é de R$ 600.000,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.