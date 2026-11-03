Quina 7158 acumula e prêmio vai a R$ 12 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição nesta terça (03), o concurso 7158, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 23, 25, 44, 51, 68.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 43 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 12.230,59.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3975 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 126,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 104167 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,80.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (04), é de R$ 12 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.