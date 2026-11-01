Quina 7157 acumula e prêmio vai a R$ 10,6 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição neste domingo (01), o concurso 7157, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 09, 27, 58, 61, 78.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 59 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8.217,06.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3561 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 129,66.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 96212 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,79.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (03), é de R$ 10,6 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.