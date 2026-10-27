Quina 7153 acumula e prêmio vai a R$ 2,7 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta terça (27), o concurso 7153, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 18, 36, 53, 64, 67.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 36 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7.964,32.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2095 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 130,33.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 51516 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,30.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (28), é de R$ 2,7 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.