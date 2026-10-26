Quina 7152 acumula e prêmio vai a R$ 2 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (26), o concurso 7152, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 18, 22, 24, 25, 52.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 61 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4.321,22.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3385 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 74,16.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 67604 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,71.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (27), é de R$ 2 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.