Quina 7146 acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões; veja os números

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (19), o concurso 7146, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 02, 07, 13, 55, 80.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 167 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4.977,85.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 10460 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 75,68.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 217048 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,64.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (20), é de R$ 52 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.