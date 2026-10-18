Quina 7145 acumula e prêmio vai a R$ 51 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição neste domingo (18), o concurso 7145, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 01, 06, 52, 62, 69.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 62 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 15.040,98.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5777 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 153,73.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 161604 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,49.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (19), é de R$ 51 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.