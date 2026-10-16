Quina 7144 acumula e prêmio vai a R$ 50 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta sexta (16), o concurso 7144, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 12, 32, 43, 70, 75.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 64 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 12.877,96.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5624 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 139,57.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 149473 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,25.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (18), é de R$ 50 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.