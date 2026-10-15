Quina 7143 acumula e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (15), o concurso 7143, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 10, 27, 31, 66, 80.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 84 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8.864,45.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5812 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 122,01.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 154492 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,59.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (16), é de R$ 40 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.