Quina 7142 acumula e prêmio vai a R$ 37 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (14), o concurso 7142, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 05, 33, 34, 48, 58.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 99 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7.357,38.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 7243 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 95,77.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 166972 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,15.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (15), é de R$ 37 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.