Quina 7141 acumula e prêmio vai a R$ 36 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta terça (13), o concurso 7141, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 01, 18, 19, 33, 56.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 158 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5.156,30.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 10259 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 75,63.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 213343 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,63.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (14), é de R$ 36 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.