Quina 7140 acumula e prêmio vai a R$ 34 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição neste domingo (11), o concurso 7140, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 05, 28, 45, 57, 59.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 115 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6.475,88.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 8031 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 88,31.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 171994 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,12.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (13), é de R$ 34 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.