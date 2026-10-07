Quina 7137 acumula e prêmio vai a R$ 28,5 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (07), o concurso 7137, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 02, 07, 50, 61, 79.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 73 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.215,40.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4795 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 133,61.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 128343 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,99.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (08), é de R$ 28,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.