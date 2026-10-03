Quina 7134 acumula e prêmio vai a R$ 24 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição neste sábado (03), o concurso 7134, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 14, 15, 43, 54, 72.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 53 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.315,33.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5166 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 110,56.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 124704 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,58.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (05), é de R$ 24 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.