Quina 7133 acumula e prêmio vai a R$ 17,5 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição nesta sexta (02), o concurso 7133, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 19, 31, 46, 49, 60.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 49 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.829,02.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4330 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 127,48.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 113886 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,84.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (03), é de R$ 17,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.