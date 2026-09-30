Quina 7131 acumula e prêmio vai a R$ 14,7 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (30), o concurso 7131, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 34, 41, 51, 70, 76.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 41 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 12.076,19.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2617 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 180,18.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 73469 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6,41.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (01), é de R$ 14,7 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.