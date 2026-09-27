Quina 7128 acumula e prêmio vai a R$ 11,5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição neste domingo (27), o concurso 7128, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 10, 44, 46, 70, 73.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 50 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.349,65.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3356 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 132,66.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 87878 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,06.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (28), é de R$ 11,5 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.