Quina 7128 acumula e prêmio vai a R$ 11,5 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição neste domingo (27), o concurso 7128, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 10, 44, 46, 70, 73.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 50 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.349,65.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3356 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 132,66.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 87878 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,06.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (28), é de R$ 11,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.