Quina 7122 acumula e prêmio vai a R$ 1,3 milhão; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição neste domingo (20), o concurso 7122, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 22, 33, 35, 36, 72.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 24 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.901,32.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2427 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 102,66.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 56586 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,40.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (21), é de R$ 1,3 milhão.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.