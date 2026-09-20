Quina 7122 acumula e prêmio vai a R$ 1,3 milhão; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição neste domingo (20), o concurso 7122, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 22, 33, 35, 36, 72.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 24 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.901,32.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2427 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 102,66.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 56586 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,40.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (21), é de R$ 1,3 milhão.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.